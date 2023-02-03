Будем бороться, пока можем: Зеленский высказался о жестких боях за Бахмут

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что егл страна будет продолжать бороться за Бахмут столько, сколько сможет, пообещав, что «никто не отдаст» восточный город-крепость.
Выступая на пресс-конференции с высшими должностными лицами Евросоюза, Зеленский сказал: «Бахмут никто не отдаст. Мы будем бороться так долго, как сможем. Мы считаем Бахмут своей крепостью».
По его словам, Украина могла бы «удержать» Бахмут и освободить оккупированный Донбасс, «если бы получила оружие большой дальности».
Тем временем украинская государственная телерадиокомпания «Суспільне» сообщила, что по меньшей мере один человек погиб в результате обстрела в Донецке. В своем официальном Telegram-канале он написал: «Российские войска обстреляли центр
Украинская государственная телерадиокомпания «Суспольное» сообщает, что по меньшей мере один человек погиб в результате обстрела в Донецкой области. В своем официальном Telegram-канале сообщили:
«Российские войска обстреляли центр Торецка Донецкой области: погиб один человек, шестеро ранены. Кураховка также подверглась артиллерийскому обстрелу, три человека пострадали, сообщила Донецкая областная прокуратура».
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Напомним, что NYT озвучило потери армии россии в Украине.
* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы.