Будем бороться, пока можем: Зеленский высказался о жестких боях за Бахмут

Он сказал, что Украина могла бы освободить Донбасс, «если бы получила оружие большой дальности».

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что егл страна будет продолжать бороться за Бахмут столько, сколько сможет, пообещав, что «никто не отдаст» восточный город-крепость.

Выступая на пресс-конференции с высшими должностными лицами Евросоюза, Зеленский сказал: «Бахмут никто не отдаст. Мы будем бороться так долго, как сможем. Мы считаем Бахмут своей крепостью».

По его словам, Украина могла бы «удержать» Бахмут и освободить оккупированный Донбасс, «если бы получила оружие большой дальности».

Тем временем украинская государственная телерадиокомпания «Суспільне» сообщила, что по меньшей мере один человек погиб в результате обстрела в Донецке. В своем официальном Telegram-канале он написал: «Российские войска обстреляли центр

Украинская государственная телерадиокомпания «Суспольное» сообщает, что по меньшей мере один человек погиб в результате обстрела в Донецкой области. В своем официальном Telegram-канале сообщили:

«Российские войска обстреляли центр Торецка Донецкой области: погиб один человек, шестеро ранены. Кураховка также подверглась артиллерийскому обстрелу, три человека пострадали, сообщила Донецкая областная прокуратура».

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Напомним, что NYT озвучило потери армии россии в Украине.

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