Бунт «вагнеровцев» против путина: пригожин слил в сеть жуткое фото

Если у кремля когда-нибудь и было время беспокоиться о восстании его самой неконтролируемой частной армии, то, похоже, это время наступило.

Основатель группы вагнера евгений пригожин* перешел от обвинений в адрес российской военной верхушки к публикации в сеть ужасных фотографий с трупами своих боевиков.

«Кто виноват в том, что они умирают? Виноваты те, кто должен был решить вопрос снабжения нас достаточным количеством боеприпасов», — заявил пригожин в среду в провоенном Telegram-канале. Он выделил министра обороны рф сергея шойгу и начальника генштаба валерия герасимова. Днем ранее он обвинил обоих в попытке «уничтожить» группу вагнера, так как они преднамеренно перекрыли поставки боеприпасов «вагнеровцам».

Чтобы донести свою точку зрения, вчера он опубликовал фотографию, на которой видны ряды окровавленных и искалеченных трупов, которые, по его словам, были убиты во время битвы за контроль кремля над Украиной.



«Никаких шагов по выдаче боеприпасов не предпринималось. Ниже выкладываю фото, это одна из точек сбора погибших. Это ребята, которые вчера погибли из-за нехватки боеприпасов. Их должно было быть в пять раз меньше», — сказал пригожин.

«Вагнер, как нищий, просит командиров частей чем-то помочь. Если «вагнеровцы» закончатся, то, скорее всего, шойгу и герасимову придется браться за пулеметы», — сказал он.

Хотя пригожин никогда не стеснялся обрушиваться на высшее военное руководство рф, его возмущение быстро распространилось среди провоенных военных блогеров, на которых опирается кремль, чтобы подпитывать общественную поддержку войны.

Даже когда путин в среду вышел на сцену московского стадиона «Лужники» для своего провоенного митинга, сторонники вагнера (или боты) заполонили чат онлайн-трансляции мероприятия гневными сообщениями с требованием к военным «дать боеприпасы вагнеру!»

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