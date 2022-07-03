Бушует битва за ключевой город Украины: Зеленский выступил с заявлением

Украинский чиновник сказал, что Лисичанск все еще находится под контролем Украины, после того как поддерживаемые москвой сепаратисты сообщили, что окружили его. Зеленский отметил: «Жестокость войны местами возрастает».

В субботу за стратегический украинский город Лисичанск бушевали бои.

Украина опровергла заявления финансируемых москвой* террористов в «ЛНР», которые заявили, что они окружили Лисичанск, последний крупный город в Луганской области восточного Донбасса, все еще находящийся в руках Киева.

Лисичанск расположен через реку от соседнего Северодонецка, который российские войска захватили на прошлой неделе.

Захват города позволит российским войскам продвинуться глубже на Донбасс, который стал центром их наступления после того, как им не удалось захватить Киев.

«В районе Лисичанска идут бои… Город не окружен и находится под контролем украинской армии», — заявил в эфире украинского телевидения представитель Национальной гвардии Украины Руслан Музычук.

Ранее в тот же день пресс-секретарь террористов «ЛНР» Андрей Марочко заявил информационному агентству ТАСС: «Лисичанск полностью окружен».

Президент Украины Владимир Зеленский в своем ежедневном обращении к нации поздно вечером в субботу сказал: «По всей линии фронта, на Донбассе продолжаются ожесточенные бои».

Он отметил также, что «усиливается активность противника в Харьковской области».

Зеленский предостерег от «ощущения расслабленности» во многих тыловых городах.

«Война еще не окончена, — сказал он. — К сожалению, ее жестокость кое-где только возрастает, и этого нельзя забывать».

Один из жителей небольшого донецкого городка Северск сказал изданию AFP, что «бомбардировки продолжаются днем ​​и ночью».

Ракеты также попали в жилые дома в Славянске в самом сердце Донбасса, убив женщину в ее саду и ранив ее мужа.

«Курсор» писал, что в Украине рассказали о повторном наступлении рф на Киев: есть два варианта.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!