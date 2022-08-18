Трамп намерен опубликовать кадры обыска в своем поместье

Скандал с обыском в доме Трампа может быть использован Республиканской партией как часть предвыборной компании. Для этого сейчас республиканцы советуют бывшему президенту опубликовать видео с камер, записавших обыск.

Сторонники бывшего президента США Дональда Трампа призывают его обнародовать записи с камер видеонаблюдения, на которых агенты ФБР выполняют ордер на обыск в его резиденции Мар-а-Лаго.

Записи обыска хранятся так тщательно, что помощники бывшего президента не уверены, что он сам видел их полностью, сказал человек, близкий к Трампу.

«Я не думаю, что она была предоставлена кому-либо, кроме адвокатов», — сказал этот человек.

Некоторые помощники и союзники Трампа призвали бывшего президента обнародовать некоторые из этих записей, полагая, что они могут вызвать прилив энергии в рядах Республиканской партии.

Якобы в партии обсуждают выгоду от использования кадров в рекламных кампаниях, полагая, что эти кадры могут подкрепить заявления Трампа о политическом преследовании.

Другой человек, близкий к Трампу, сказал, что вопрос не в том, обнародует ли бывший президент и его команда какие-либо кадры, а в том, когда они это сделают. Он уверен, что записи будут обнародованы до того, как он сделает заявление о начале предвыборной кампании.

Агенты ФБР, проводившие обыск в Мар-а-Лаго, изъяли не менее 11 комплектов секретных документов, включая некоторые с грифом «совершенно секретно», которые должны быть доступны только в специальных правительственных учреждениях.

Агенты ФБР забрали около 20 коробок с вещами, папки с фотографиями, рукописную записку и исполнительное решение о помиловании союзника Трампа Роджера Стоуна, следует из списка изъятого имущества.

В понедельник Министерство юстиции США заявило, что выступает против обнародования письменного заявления обвинения ( аффидевита), которое прокуроры использовали для получения разрешения федерального судьи на обыск в Мар-а-Лаго.

Трамп, который после рейда ФБР утверждал, что агенты могут «подбрасывать» улики в Мар-а-Лаго, в понедельник заявил, что записи, изъятые ФБР, были рассекречены.

«Страна находится в очень опасном положении. Существует огромный гнев, какого я никогда не видел раньше, из-за всех этих афер, и этой новой — годы афер и охоты на ведьм, а теперь еще и это», — сообщил Трамп.

«Курсор» сообщал про обыск в поместье Трампа: искали секретные файлы о ядерном оружии.

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