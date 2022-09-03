Эрдоган предложил путину посредничество Турции в вопросе Запорожской АЭС

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом россии владимиром путиным.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на офис Эрдогана.

Согласно сообщению, турецкий лидер заявил, что что его страна может сыграть роль посредника в вопросе Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) в Украине.

Отмечается, что также турецкий лидер и глава кремля обсудили экспорт украинского зерна и решили продолжить строительство атомной станции Аккую.

Как сообщал Курсор, по мнению эксперта по геополитическим вопросам, а также кинопродюсера Эрбиля Гунасти, Турция уже доказала свой статус регионального влиятельного посредника, заключив сделку с кремлем, позволяющую экспортировать миллионы тонн украинского зерна, тем самым предотвратив крупный глобальный продовольственный кризис.

«Но это еще не все. Турция, конечно же, находится на решающем геополитическом перекрестке. Одна нога в Европе, другая в Азии. Он контролирует Босфор, ворота в Черное море, он расположен по обе стороны от нефте- и газопроводов из Центральной Азии, которые еще могут оказаться спасителями Европы грядущей зимой в случае отсутствия российского газа», — считает Гунасти.

Кроме того, мы писали о том, что Турция не будет спешить в направлении хотя бы частичного разрыва отношений с россией, поскольку ей это не выгодно. Дело в том, что экономика Турции и россии* тесно связаны. Кроме того, в стране наблюдается антиамериканское настроение, о чем заявил лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев.

Также Курсор информировал о том, что Турция преуменьшает угрозу санкций США из-за своих связей с россией и заявляет, что ей нечего бояться.

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