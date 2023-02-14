Моя хорошая подруга: бывший посол Израиля в ООН высказался о новом кандидате в президенты США

Депутат Кнессета Дани Данон («Ликуд»), бывший посол Израиля в ООН приветствует заявление Никки Хейли о том, что она баллотируется на пост президента США в 2024 году.
Об этом сообщает Kanal7.
«Сегодня моя хорошая подруга Никки Хейли объявила, что баллотируется на пост президента Соединенных Штатов Америки. Никки — настоящий друг Государства Израиль, и я не сомневаюсь, что она всегда будет на нашей стороне. Точно так же Израиль всегда будет ближайшим союзником Соединенных Штатов. Удачи, Никки!» — сказал Данон.
Как сообщал Курсор, сегодня, 14 февраля, бывшая представительница США при ООН Никки Хейли сообщила, что будет выдвигаться на участие в выборах президента Штатов в 2024 году. Об этом она сообщила в своем Twitter. В своем обращении 51-летняя Хейли призвала к «смене поколений» и пообещала противостоять противникам как извне, так и изнутри.
«Некоторые люди смотрят на Америку и видят уязвимость. Социалистические левые видят возможность переписать историю. Китай и россия* на марше. Все они думают, что над нами можно издеваться. … Вы должны знать кое-что обо мне: я не терплю хулиганов. И когда ты отталкиваешься, им еще больнее, если ты носишь каблуки», — сказала Хейли.
Ранее Курсор писал о том, что после недавних терактов в Иерусалиме бывший посол США в ООН Никки Хейли написала в Twitter, что «Израиль имеет право на самооборону».
В посте в Instagram Хейли поделилась своим твитом и добавила: «Нет никакого эквивалента между палестинскими террористами, нацеленными на невинных гражданских лиц, и Израилем, преследующим террористов».
«Единственный способ добиться мира на Ближнем Востоке — это если США будут твердо и непоколебимо стоять на стороне Израиля. Сильная Америка предотвращает войну. В конце концов, речь идет о лидерстве, и Америка должна продемонстрировать это лидерство, включая абсолютную поддержку своих союзников, таких как Израиль», — сказала Хейли.
Также Курсор информировал о том, что бывший посол США в Организации объединенных наций (ООН) Никки Хейли резко раскритиковала администрацию Байдена за ее неспособность противостоять иранскому режиму.
Так, во время специальной пресс-конференции в Нью-Йорке в кулуарах 77-й Генеральной Ассамблеи ООН Хейли посетовала на продолжающиеся усилия администрации Байдена по возрождению Совместного всеобъемлющего плана действий с Ираном.