Моя хорошая подруга: бывший посол Израиля в ООН высказался о новом кандидате в президенты США

Депутат Кнессета Дани Данон («Ликуд»), бывший посол Израиля в ООН приветствует заявление Никки Хейли о том, что она баллотируется на пост президента США в 2024 году.

Об этом сообщает Kanal7.

«Сегодня моя хорошая подруга Никки Хейли объявила, что баллотируется на пост президента Соединенных Штатов Америки. Никки — настоящий друг Государства Израиль, и я не сомневаюсь, что она всегда будет на нашей стороне. Точно так же Израиль всегда будет ближайшим союзником Соединенных Штатов. Удачи, Никки!» — сказал Данон.

Как сообщал Курсор, сегодня, 14 февраля, бывшая представительница США при ООН Никки Хейли сообщила, что будет выдвигаться на участие в выборах президента Штатов в 2024 году. Об этом она сообщила в своем Twitter. В своем обращении 51-летняя Хейли призвала к «смене поколений» и пообещала противостоять противникам как извне, так и изнутри.