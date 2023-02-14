Друг Израиля будет баллотироваться на пост президента США

Об этом она сообщила в своем Twitter.

Бывшая представительница США при ООН Никки Хейли будет выдвигаться на участие в выборах президента Штатов в 2024 году.

В своем обращении 51-летняя Хейли призвала к «смене поколений» и пообещала противостоять противникам как извне, так и изнутри.

«Некоторые люди смотрят на Америку и видят уязвимость. Социалистические левые видят возможность переписать историю. Китай и россия* на марше. Все они думают, что над нами можно издеваться. … Вы должны знать кое-что обо мне: я не терплю хулиганов. И когда ты отталкиваешься, им еще больнее, если ты носишь каблуки», — сказала Хейли.

Как сообщал Курсор, после недавних терактов в Иерусалиме бывший посол США в ООН Никки Хейли написала в Twitter, что «Израиль имеет право на самооборону».

В посте в Instagram Хейли поделилась своим твитом и добавила: «Нет никакого эквивалента между палестинскими террористами, нацеленными на невинных гражданских лиц, и Израилем, преследующим террористов».

«Единственный способ добиться мира на Ближнем Востоке — это если США будут твердо и непоколебимо стоять на стороне Израиля. Сильная Америка предотвращает войну. В конце концов, речь идет о лидерстве, и Америка должна продемонстрировать это лидерство, включая абсолютную поддержку своих союзников, таких как Израиль», — сказала Хейли.

Также Курсор информировал о том, что бывший посол США в Организации объединенных наций (ООН) Никки Хейли резко раскритиковала администрацию Байдена за ее неспособность противостоять иранскому режиму.

Так, во время специальной пресс-конференции в Нью-Йорке в кулуарах 77-й Генеральной Ассамблеи ООН Хейли посетовала на продолжающиеся усилия администрации Байдена по возрождению Совместного всеобъемлющего плана действий с Ираном.