Бывший премьер-министр Австралии в тайне назначил себя главой 5 министерств

Бывший премьер-министр Австралии Скотт Моррисон в период пандемии коронавируса решил тайно себя назначить руководителем министерства здравоохранения, финансов, казначейства, энергетики и внутренних дел.

Действующий премьер Энтони Албаниз сообщил, уже начато расследование в отношении деятельности Моррисона.

Об этом сообщает France 24.

Сообщается, что на фоне действия жестких карантинных ограничений экс-премьер, не сообщив коллегам, сделал себя руководителем министерства здравоохранения, финансов, казначейства, энергетики и внутренних дел. Албаниз утверждает, что сейчас в Австралии система «парламентской демократии» проходит проверку, а потому нельзя, чтобы подобное повторилось вновь.

По словам действующего премьер-министра, нужна в «быстром и тщательном расследовании» продиктована не политическими соображениями. В скором времени правоохранителям нужно разобраться, как именно это произошло, установить причины и найти тех, кто знал об этом решении Моррисона.

Албаниз предполагает, что Моррисону или другим бывшим правительственным министрам нужно будет предоставить свои показания. Любопытно, что, как считает сам Моррисон, он имел право так сделать, потому что во время пандемии «вел корабль посреди бури». Тем не менее ряд коллег экс-премьера раскритиковали его деятельность.

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Также Минздрав предупредил, что эпидемия коронавируса никуда не исчезла.

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