Минздрав предупредил, что эпидемия COVID-19 никуда не исчезла

Несмотря на улучшение статистики с заболеваемостью коронавирусом, минздрав призывает не прекращать соблюдать меры безопасности, поскольку в ближайшее время ожидается увеличение числа заболевших одновременно с обычным обострением вируса гриппа.

По данным министерства здравоохранения на 26 августа, за минувшие сутки проведено 10 414 тестов на коронавирус, из которых положительных результатов — 886 новых инфицированных, что составило 8,51%. Напомним, несколько дней назад был достигнут минимум в 8,01%.

Также хорошие показатели зафиксированы по снижению числа активных инфицированных, их 13 204, против 14 256 за прошлые сутки и 14 374 за позапрошлые сутки.

Всего с начала эпидемии в Израиле инфицировано 4 628 763 человека.

Минздрав сообщает о снижении коэффициента заражаемости R до 0,8 после вчерашнего 0,81.

Хорошие новости, что быстрыми темпами сокращается число тяжелых случаев: до 127 больных с 164 и 137 вчера и позавчера.При этом число подключенных к аппаратам ИВЛ также сократилось до 47 с 49.

Летальный исход зафиксирован в 11 589 случаях.

Статистика вакцинирования по данным на пятницу, 26 августа: хотя бы одну дозу вакцины получили 6 716 648 человек, двумя дозами вакцинировано — 6 151 539 человек, тремя дозами — 4 508 742, четырьмя дозы — 842 836 человек.

Ранее «Курсор» информировал, что таблетки Pfizer от COVID эффективны не для всех, — израильское исследование.

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