Бывший премьер Японии Синдзо Абэ скончался в результате утреннего нападения

Синдзо Абэ, который был премьер-министром Японии в 2006 году и в 2012-2020 годах, скончался в результате выстрела в шею во время утреннего предвыборного выступления.

Синдзо Абэ скончался в больнице медицинского университета Нары, не приходя в сознание. Он находился в состоянии кардиореспираторной остановки дыхания, то есть отсутствия жизненно важных признаков и обычно предшествующий официальной констатации смерти.

Утром, во время предвыборной речи в городе Нара, на него было совершено покушение. Синдзо Абэ должен был участвовать в выборах, которые намечены в Японии на воскресенье. Выстрел попал в шею и министр «в состоянии остановки сердца и легких» был доставлен в медицинский центр для оказания экстренной помощи.

Японская полиция сообщила о задержании подозреваемого, который стрелял из дробовика. Он даже не оказывал сопротивления. Его личность сразу установлена — это 41-летний бывший моряк сил самообороны Японии Тэцуя Ямагами, житель города Нара, где выступал экс-премьер.

«Курсор» писал, что экс-премьер-министр Японии застрелен во время предвыборного выступления. Во время предвыборного выступления было совершено нападение на бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Он занимал свой пост в 2006 году и в 2012-2020 годах.

Также мы информировали, что мировые лидеры шокированы кровавым происшествием в Японии. Представители разных стран назвали покушение на убийство экс-премьер-министра Японии Синдзо Абэ «гнусным» и «совершенно разрушительным».