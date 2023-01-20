Часы Судного дня будут обновлены 24 января

Часы Судного дня были придуманы и запущены в 1947 году учеными, которые участвовали в Манхэттенском проекте по созданию первого ядерного оружия.

В «Часах Судного дня» появится обновление, представляющее суждение ведущих экспертов в области науки и безопасности об опасностях для человеческого существования.

Бюллетень ученых-атомщиков заявил, что они объявят в 10:00 (15:00 по Гринвичу) 24 января, изменится ли время на символических часах. Организация описывает часы как «метафору того, насколько человечество близко к самоуничтожению».

Решение о переустановке стрелок часов ежегодно принимается советом Бюллетеня по науке и безопасности и его советом спонсоров, в который входят 11 нобелевских лауреатов.

В 2023 году Бюллетень заявил, что они будут учитывать войну в Украине, биологические угрозы, распространение ядерного оружия, продолжающийся климатический кризис, спонсируемые государством кампании по дезинформации и прорывные технологии.

Стрелки часов сейчас находятся на отметке 100 секунд до полуночи. Первоначально они были установлены на семь минут до полуночи. Максимальное расстояние, которое когда-либо было, составляет 17 минут после окончания холодной войны в 1991 году.

Бюллетень был основан в 1945 году Альбертом Эйнштейном, Дж. Робертом Оппенгеймером и другими учеными, работавшими над Манхэттенским проектом, в ходе которого было создано первое ядерное оружие.

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