Чехия направила в США запрос на покупку 24 истребителей F-35

Минобороны Чехии направило Соединенным Штатам запрос на поставку 24 боевых самолетов пятого поколения F-35.

Об этом сообщает Милитарный.

Решение о переговорах с американцами о закупке новых самолетов приняло правительство страны.

Еще в июле текущего года Чехия инициировала возможные переговоры с США по покупке истребителей F-35А Lightning II.

В планах правительства страны покупка у США 24 многофункциональных боевых самолетов пятого поколения.

В компании Lockheed Martin приветствуют выбор Праги и заявляют, что уже девять европейских стран избрали F-35 основным истребителем для своих воздушных сил, поэтому и чешским пилотам необходимо перейти на общую платформу.

«Что касается данных, то я бы только добавил, что девять стран НАТО уже выбрали самолеты F-35, поэтому Чехии, как одной из стран НАТО, было бы абсолютно выгодно летать на общей платформе с партнерами», – рассказывают представители Lockheed Martin.