Человек с самым длинным языком в мире показал необычный талант

Человек, занесенный в Книгу рекордов Гиннеса как обладатель самого длинного языка в мире, рассказал, что он открыл неординарный способ заставить работать свои необычные мышцы — рисование.

Согласно Книге рекордов Гиннеса, Ник Стоберл (США), который является рекордсменом по самому длинному языку (10,1 см), появился на телевидении и продемонстрировал свои навыки рисования.

Nick Stoeberl, who was awarded the world record for longest tongue when it was officially measured at 3.97 inches from tip to teeth in 2012, showed off his unusual painting skills during an appearance on ITV series @thismorning. https://t.co/82BQUxnpu9@hollywills @NickStoeberl pic.twitter.com/PjUmQZM5kN — Rich Hudson (@Rich_OnAir) February 22, 2023

Во время своего первого визита в Великобританию он присоединился к Филлипу Шофилду и Холли Уиллоуби в их шоу This Morning. Хихикающие ведущие недоверчиво смотрели, как Ник завернул свой рекордный язык в пищевую пленку, чтобы с помощью него нарисовать их портрет в прямом эфире на шоу.

«Я чувствую, что не должен смотреть, как ты это делаешь, это кажется очень личным», — пошутил ведущий шоу. Согласно книге рекордов, язык Ника настолько длинный, что он может даже облизать свой локоть, что считается невозможным для человека.

В шоу Ник Стоберл заявил, что работает на американское правительство, но не назвал ведомство. Кроме того, он пошутил: «Я могу быть или не быть результатом правительственного эксперимента, такого как Халк; если я не буду осторожен, я могу стать зеленым».

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