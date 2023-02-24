Человек с самым длинным языком в мире показал необычный талант

Человек, занесенный в Книгу рекордов Гиннеса как обладатель самого длинного языка в мире, рассказал, что он открыл неординарный способ заставить работать свои необычные мышцы — рисование.
Согласно Книге рекордов Гиннеса, Ник Стоберл (США), который является рекордсменом по самому длинному языку (10,1 см), появился на телевидении и продемонстрировал свои навыки рисования.
Во время своего первого визита в Великобританию он присоединился к Филлипу Шофилду и Холли Уиллоуби в их шоу This Morning. Хихикающие ведущие недоверчиво смотрели, как Ник завернул свой рекордный язык в пищевую пленку, чтобы с помощью него нарисовать их портрет в прямом эфире на шоу.
«Я чувствую, что не должен смотреть, как ты это делаешь, это кажется очень личным», — пошутил ведущий шоу. Согласно книге рекордов, язык Ника настолько длинный, что он может даже облизать свой локоть, что считается невозможным для человека.
В шоу Ник Стоберл заявил, что работает на американское правительство, но не назвал ведомство. Кроме того, он пошутил: «Я могу быть или не быть результатом правительственного эксперимента, такого как Халк; если я не буду осторожен, я могу стать зеленым».
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