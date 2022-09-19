Четыре страны Евросоюза закрыли въезд для россиян

С 00:00 19 сентября россияне уже не смогут въехать в четыре страны Европы с целью туризма.

Эстония, Литва, Латвия и Польша закрыли для граждан россии* въезд на свою территорию, в том числе россиянам, у которых есть шенгенские визы, выданные третьими государствами.

Об этом говорится на сайте правительства Эстонии.

«Вместе с Латвией, Литвой и Польшей мы решили ввести общие ограничения на туризм для граждан россии в целях охраны общественного порядка и безопасности. Как приграничные государства ЕС, мы должны обеспечивать безопасность Европы», — цитирует пресс-служба премьер-министра страны Каю Каллас.

По словам Каллас, сейчас нельзя сделать так, чтобы граждане рф, которые въезжают в Европейский союз через Эстонию, не представляли угрозы безопасности.

«Достигнуто региональное соглашение, и теперь мы продолжим работать над ограничением туризма для граждан России во всем Европейском Союзе», — отметила Каллас.

Новые ограничения вступили в силу с 00:00 19 сентября. Однако, запрет на въезд распространяется не на всех граждан россии.

Еще с 26 феврялс ЕС принял решение приостановить упрощенный визовый режим с россией. Этот режим предусматривает облегченную процедуру оформления документов для официальных лиц и предпринимателей.

Ранее Курсор писал, что в Турции отели отказываются принимать банковские карты россиян. Турецкие отели прекратили принимать банковские карты россии.

Также Курсор сообщал о том, как война россии против Украины повлияла на туриндустрию Турции. Турция продолжает принимать посетителей, несмотря на ужесточение правил Евросоюза для туристов из рф.

Наша редакция писала, что странам ЕС советуют не выдавать россиянам многолетние визы и аннулировать действующие. Консульствам государств-членов рекомендуется особо тщательно проверять, могут ли российские граждане, обращающиеся за краткосрочными визами, считаться угрозой государственному порядку, внутренней безопасности или международным отношениям.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!