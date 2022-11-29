Чиновники НАТО предупредили о новой угрозе со стороны Ирана

Официальные лица НАТО предупреждают, что Иран начинает представлять угрозу не только для Ближнего Востока, но и для Европы.
По словам официальных лиц, которые говорили с Kan News, участие Ирана в войне с россией* поставило Иран в категорию «проблема» для НАТО.
В последние годы НАТО воздерживается от решения иранской проблемы, будь то ядерная, ракетная или распространение терроризма, так что это заявление — небольшой, но важный шаг.
Сегодня министры иностранных дел стран НАТО встретятся на саммите в Румынии. Для них Иран может стать угрозой региональной стабильности.
Ранее Курсор писал, что высокопоставленная военная делегация Украины посетила Израиль: озвучена причина.
Напомним, что путин упомянул о ядерных ударах в Хиросиме и Нагасаки во время телефонного разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!