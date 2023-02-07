Число погибших из-за землетрясений может превысить 20 тысяч — ВОЗ

На данный момент число погибших в Турции возросло до 5434 человек

Спустя сутки после смертоносного землетрясения, унесшего тысячи жизней и оставившего без крова еще миллионы – попытки найти выживших продолжаются.

Об этом сообщает mako.

Официальное число погибших в результате двух землетрясений, произошедших вчера в Турции и Сирии, сегодня (вторник) возросло до более чем 6500 человек. В обеих странах насчитывалось около 30 тысяч раненых. По оценкам Всемирной организации здравоохранения, число погибших может составить более 20 000 человек.

Турецкие власти обновили информацию о том, что на данный момент число погибших в Турции возросло до 5434 человек. По оценкам, в Сирии около 4 миллионов человек остались без крова.

Канцлер Германии Олаф Шульц поговорил с президентом Эрдоганом и предложил Турции дополнительную всестороннюю поддержку в борьбе со стихийным бедствием.

Аварийно-спасательная миссия Командования тыла, высадившаяся ночью вблизи пострадавших от стихийных бедствий районов Турции, начала свою работу по поиску выживших, погребенных под завалами.

Ранее Курсор писал, что обновлен список городок и поселков, жителям которых нужно кипятить воду из-за землетрясения.

Также мы информировали, что сейсмологи прогнозируют новую волну землетрясений.

Наш сайт сообщал, что Израиль отправил на помощь турецким спасателям рабочую группу. Гуманитарную миссию возглавил подполковник запаса ЦАХАЛа Голан Вах. В группу вошли спасатели, медики и военные. Все они прибыли в Турцию этой ночью и уже оказывают помощь в ликвидации последствий землетрясений.