CNN узнали, из какой страны россия тайно вывозит золото

В обмен на поддержку рф Судан позволяет беспрепятственно вывозить золото, лишая «бедную страну сотен миллионов долларов государственных доходов», – говорится в расследовании CNN.

«Чтобы укрепить рф* против более жестких санкций Запада и поддержать войну в Украине», россия тайно вывозит из Судана золото — его самый ценный ресурс.

Часто экспорт маскируют под другие товары, например под кондитерку. Об этом говорится в расследовании CNN, опубликованном в пятницу, 29 июля.

Бывшие и действующие американские чиновники сообщили журналистам-расследователям, что рф активно поддержала военный переворот в Судане 2021 года, который сверг переходное гражданское правительство и укрепил власть армии.

В обмен на поддержку россии военный режим страны позволяет беспрепятственно вывозить золото в обход установленных правил, лишая «бедную страну сотен миллионов долларов государственных доходов», утверждается в расследовании.

«Мы давно знаем, что рф эксплуатирует природные ресурсы Судана», – заявил бывший американский чиновник CNN.

Москве, оказавшейся под жесткими санкциями, «очень выгодны отношения с суданскими генералами и помощь генералам остаться у власти», — объяснил он, добавив, что «эта «помощь» охватывает широкий спектр — от обучения и поддержки разведки до совместного извлечения украденного золота Судана”.

Ранее мы писали, что посольство рф в Британии призвало повесить азовцев.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!