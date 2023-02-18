Давление мира должно быть таким, чтобы рф не успевала находить новые формы террора — Зеленский

По словам президента Украины, Киев получил сигналы от западных партнеров относительно неизбежности привлечения россии к ответственности за агрессию.

Мир своим давлением должен ускорить проигрыш россии* в войне против Украины.

Об этом в вечернем обращении заявил глава Украинского государства Владимир Зеленский.

«Я благодарен всем лидерам за поддержку и за то, что было вчера. И за сигналы, которые сегодня были в Мюнхене. Которые подтверждают, что российская агрессия будет иметь только один финал, а именно – проигрыш государства-террориста», — сказал Зеленский.

По его словам, давление мира должно быть таким, чтобы россия «не успевала находить новые формы террора».

«За эту неделю мы достигли весомых сигналов от наших партнеров, конкретных договоренностей о неизбежности привлечения россии к ответственности за агрессию, за террор против Украины и народа», — подчеркнул Зеленский.

Как сообщал Курсор, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у Запада «нет альтернативы», кроме как предоставить Украине тяжелые танки. Его заявление прозвучало после того, как Германия не стала заявлять, что предоставит столь востребованные Leopards 2 Украине.

Зеленский тем не менее поприветствовал прогресс, достигнутый в последние дни, с поставками оружия, обещанными Соединенными Штатами и рядом европейских стран.

«Партнеры принципиальны в своем отношении — они будут поддерживать Украину настолько, насколько это необходимо для нашей победы», — сказал Зеленский.

Ранее мы рассказывали, что Зеленский в рамках своего визита передал Байдену подарок.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!