Действия российской армии являются геноцидом — МИД Германии

По словам замминистра иностранных дел ФРГ, те преступления, которые сейчас совершаются, должны квалифицироваться как геноцид, и с такой квалификацией они должны быть переданы в суд.

Киев должен настаивать в международных судах, что россия* совершает геноцид во время агрессии в Украине.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Германии Тобиас Линднер на конференции «Международное право против геноцида», сообщает Остров.

«Те преступления, которые сейчас совершаются, должны квалифицироваться как геноцид, и с такой квалификацией они должны быть переданы в суд. И уже потом суд должен решить, является ли это преступлениями против человечности или геноцидом», — заявил Линднер.

По его словам, подтверждением того, что многочисленные преступления рф на украинской земле являются именно геноцидом можно считать заявления президента россии владимира путина, в которых он неоднократно отрицал существование Украины. Также трудно назвать чем-то еще кроме геноцида и бомбардировки, а также уничтожение гражданских в Мариуполе.

«Мы знаем, что огромное количество людей было убито в Мариуполе, а те, кто остались, не имеют электричества, не имеют продовольствия, не имеют воды. Как мы можем оценить это преступление?» — пояснил политик.

Линднер подчеркнул, что Германия «знает очень хорошо, что такое геноцид», поскольку имеет подобную печальную страницу в своей истории. Он также добавил, что наказание руководителей рф за это преступление является очень важным для того, чтобы такое преступление не повторилось — так же, как были наказаны Германия и лидеры Третьего Рейха.

Как сообщал Курсор, на днях Эстония официально признала россию страной-террористом. Парламент этой страны выступил первым среди мировых сообществ и осудил действия рф в Украине, признав их террористическими.

Курсор сообщал, что в МИД Израиля прокомментировали слова Нахмана Шая о передаче Украине оружия. По словам чиновников, слова Шая «не отражают позицию правительства».

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!