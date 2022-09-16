Делегацию Китая не пустили к гробу королевы Елизаветы II

Церемонию прощания с британской королевой в Вестминстерском дворце не смогут посетить представители Китая. Отказ на посещение ими здания парламента был озвучен еще в прошлом году и до сих пор остается в силе.

Китайская делегация не смогла попасть на церемонию прощания с Елизаветой II. Причиной называют то, что Китай наложил санкции на ряд британских парламентариев, осудивших геноцид уйгуров.

Такое решение принял парламент Великобритании. Спикер Палаты общин Линдси Хойл заявил, что отклонил просьбу китайских чиновников о доступе в Вестминстер-холл, где покойная королева будет находиться до похорон в понедельник. Официальное пояснение — это соображения безопасности.

В офисе Хойла заявили, что не комментируют вопросы безопасности.

Однако китайские чиновники все-таки смогут отдать уважение умершей британской королеве, поскольку запрет касается только Вестминстер-Холла. Таким образом, делегация КНР может посетить траурную церемонию в Вестминстерском аббатстве, расположенном рядом с Вестминстерским дворцом. Парламент не имеет права отказать в посещении этой церкви.

Ранее Курсор писал, представителей каких стран не пригласили на похороны Елизаветы II. На похороны королевы Елизаветы II приедут около 500 высокопоставленных лиц со всего мира. Но приглашения не были отправлены представителям всего трех стран.

Также мы сообщали, кто будет представлять Израиль на похоронах королевы Елизаветы II.

Напомним, что 10 сентября, в Сент-Джеймском дворце в Лондоне собрался Совет престолонаследия, чтобы официально провозгласить королем Великобритании Чарльза III.