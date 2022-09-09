Дипломатический скандал в Беларуси: задержан депутат Европарламента

В Беларуси была грубо нарушена Венская конвенция. В связи с задержанием в Минске дипломатического представителя Эвелины Шульц Европарламент намерен выслать из Брюсселя всех представителей режима лукашенко.

Эвелина Шульц, дипломатический представитель Евросоюза задержана белорусскими властями в Минске.

Об этом сообщил 7kanal.

Назревает международный скандал — Европарламент предложил в ответ выдворить белорусских дипломатов из Брюсселя и европейских столиц, поскольку режим лукашенко* грубо нарушил Венскую конвенцию.

Напомним, 6 сентября вынесли приговор правозащитнице Марфе Рабковой и еще девяти молодым людям, проходящим с ней по одному делу. Они получили сроки от пяти до 17 лет. После оглашения приговора в суде силовики задержали 13 человек. Практически всех через несколько часов отпустили. За решеткой остались только правозащитница Наста Лойко и Даниил Кошевский.

Среди задержанных оказалась и временная поверенная в делах ЕС в Беларуси Эвелина Шульц. Она сообщила, что 6 сентября около 15.35 ее насильно задержали на выходе из здания Минского городского суда, хотя она неоднократно давала понять, что обладает дипломатической неприкосновенностью.

«Эта возмутительная провокация — прямое физическое нападение на аккредитованного дипломата — еще одно свидетельство того, что режим лукашенко не останавливается ни перед чем на своем деструктивном пути, даже если это означает поставить под угрозу то, что осталось от дипломатических отношений с соседями», — говорится в совместном заявлении делегации ЕС по связям с Беларусью.

Ранее Курсор писал, что лукашенко дал армии Беларуси странный приказ.

Также напомним, Эрдоган рассказал, чего потребует от путина на следующей встрече.

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