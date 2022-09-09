Эрдоган рассказал, чего потребует от путина на следующей встрече

Турецкий президент намерен продолжить решать вопрос по обеспечению безопасного экспорта зерна, чтобы помочь нуждающимся странам, и встретится на следующей неделе с путиным.

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что на следующей неделе намерен встретиться с президентом рф* путиным.

Возвращаясь из своего турне по Балканам, президент Турции дал интервью СМИ, в котором рассказал о своих ближайших планах.

По его словам, он потребует, чтобы российские товары отправлялись через согласованный черноморский коридор, созданный в рамках зернового соглашения при поддержке ООН.

Эрдоган сообщил журналистам, что экспорт российского зерна и других товаров должен помочь бедным странам, оказавшимся в трудной ситуации на грани голодного кризиса.

Ранее Курсор писал, что в Турции арестован высокопоставленный руководитель ИГИЛ. Турецкий президент Эрдоган сообщил о задержании одного из командиров террористической организации ИГИЛ, известного как Абу Зейд.

Также мы сообщали, что Северная Корея приняла закон о нанесении ядерного удара. Согласно новому закону, Северная Корея может наносить превентивный ядерный удар по противнику «в случае угроз». Глава КНДР Ким Чен Ын заявил, что Северная Корея не откажется от ядерного оружия.

Напомним, редакция ранее информировала, что депутат Ликуда посетил Киев: каковы цели визита. Нир Баркат встретился в Киеве с главным раввином Украины Моше Асманом. Перед этим депутат посетил украинские города Буча и Ирпень, которые сильно пострадали от действий российских военных.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!