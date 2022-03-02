Добровольцы с Японии отправились воевать в Украину

Кейити Куроги был одним из десятков мужчин в Японии, которые предложили присоединиться к «интернациональному легиону» для борьбы с российскими оккупантами после того, как президент Украины Владимир Зеленский призвал добровольцев.

Куроги, 39-летний офисный работник, проживающий на юго-западе Японии, рассказал, что в понедельник позвонил в посольство Украины, увидев в Твиттере его призыв к набору добровольцев.

«Когда я увидел изображения пожилых мужчин и женщин в Украине, которые держат оружие и идут на фронт, я почувствовал, что должен пойти на их место», — сказал он.

Посольство отклонило предложение Куроги воевать, заявив ему, что ему не хватает необходимого военного опыта.

По состоянию на вторник 70 японцев, в том числе 50 бывших членов Сил самообороны Японии и два ветерана Французского Иностранного легиона, подали заявки на добровольцев, сообщает газета Mainichi Shimbun со ссылкой на токийскую компанию, занимающуюся волонтерами.

Представитель посольства Украины признал, что ему звонили люди, «желающие воевать за Украину», но отказался сообщить подробности.

В сообщении посольства в социальных сетях от 28 февраля японцы поблагодарили за многочисленные вопросы о волонтерстве, но добавили оговорку.

«Любой кандидат на это должен иметь опыт службы в силах самообороны Японии или пройти специальную подготовку», — говорится в сообщении.

В новом сообщении в Твиттере в среду посольство Украины в Японии сообщило, что ищет добровольцев с опытом работы в области медицины, информационных технологий, связи или пожаротушения. Не сразу было ясно, были ли волонтерские позиции отдаленными или предполагали поездку в Украину.

Япония приказала своим гражданам отложить поездки в Украину по любой причине. Это предупреждение повторил в среду главный секретарь кабинета министров Хирокадзу Мацуно, который сказал, что ему известны сообщения о добровольцах.

«Министерство иностранных дел Японии выпустило рекомендации по эвакуации для всей Украины, и мы хотим, чтобы люди прекратили все поездки в Украину, независимо от цели их визита», — сказал он на пресс-конференции.

«Мы общаемся с посольством Украины в Японии и указали, что есть рекомендации по эвакуации».

Япония заявила в среду, что временно закроет свое посольство в Киеве из-за возрастающей опасности в столице.

Война на Украине вызвала сильные эмоции в Японии, которая имеет послевоенную пацифистскую конституцию, которая в последние годы была переосмыслена таким образом, что Япония может осуществлять только коллективную самооборону или помогать союзникам, подвергшимся нападению.

Сотни людей собрались на прошлой неделе в Токио на акцию протеста против российского вторжения, а посольство Украины заявило, что собрало 17 миллионов долларов в виде пожертвований от примерно 60 000 человек в Японии после того, как разместило онлайн-запрос о помощи.

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