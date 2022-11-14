Опрос: республиканцы разочаровались в Трампе и склоняются к другому кандидату

С 9 по 11 ноября после промежуточных выборов был проведен опрос, который показал, что впервые в истории США избиратели-республиканцы поддерживают губернатора Флориды Рона ДеСантиса, а не бывшего президента Дональда Трампа.

Об этом сообщает YouGovAmerica.

Респонденты-республиканцы признались, что в целом разочарованы результатами выборов. 47% сказали, что Республиканская партия получила меньше мест в Конгрессе, чем ожидалось, по сравнению с 11%, которые заявили, что партия получила больше мест, чем они ожидали.

Большинство республиканцев (42%) заявили, что партия должна изменить свой подход к президентским выборам 2024 года, и только 31% заявили, что партия должна сохранить тот же подход, которым она пользовалась на промежуточных выборах в этом месяце.

На вопрос, кого они поддерживают в качестве кандидата от партии на выборах 2024 года, 42% республиканцев и сторонников республиканцев ответили, что ДеСантиса, по сравнению с 35%, которые предпочитают Трампа. 10% заявили, что не поддерживают ни одного кандидата, а 13% заявили, что не уверены в своем ответе.

Трамп по-прежнему опережает ДеСантиса с минимальным отрывом среди стойких республиканцев, 45% против 43%, но отстает от ДеСантиса среди маргинальных республиканцев, 38% против 31%, и избирателей, склоняющихся к республиканцам, 45% против 21%.

Американская ассоциация огнестрельного оружия, стойкая консервативная организация, выступающая за Вторую поправку, заявила, что в общенациональном опросе ее членов 68,8% заявили, что предпочитают ДеСантиса в качестве президента, по сравнению с 28,9%, которые поддерживают Трампа, а 2,3% заявили, что они предпочли бы кого-то другого. В марте этого года группа обнаружила, что 66,7% ее членов поддерживают Трампа как президента по сравнению с 20,9%, которые предпочитают ДеСантиса.

Ранее Трамп осудил евреев США, которые «делают не то, что нужно» для Израиля.

Также «Курсор» сообщал, что демократы сохранили контроль над Сенатом.

Помимо этого, республиканская партия «уволила» Трампа.