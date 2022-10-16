Дональд Трамп раскритиковал американских евреев: подробности

Бывший президент США утверждал, что хотя в Израиле он получает поддержку и даже мог бы быть избранным премьер-министром, американские евреи его не ценят.

Бывший президент США Дональд Трамп опубликовал твит в принадлежащей ему социальной сети Trut Social, в котором он раскритиковал евреев в США.

Об этом пишет inn.co.il.

«Ни один президент не сделал для Израиля больше, чем я сделал для него. Удивительно, но наша евангельская христианская община ценит мои усилия гораздо больше, чем евреи, особенно те, кто живет в США», — заявил Трамп.

Он отметил, что, хотя американские евреи недостаточно ценят его, в Израиле он пользуется особым уважением.

«Что касается евреев, проживающих в Израиле, то это совсем другая история. У меня там высокий рейтинг, и я легко мог бы быть избран премьер-министром Израиля. … Евреи США должны перезагрузиться и понять, что у них есть в Израиле, пока для них не стало слишком поздно», — заключил Трамп.

Издание отмечает, что это не первый раз, когда Дональд Трамп критикует американских евреев, большинство из которых идентифицируют себя с демократами. Около полутора лет назад он сказал в интервью одному из изданий, что «евреи, которые живут в США, недостаточно любят Израиль».

До этого Трамп также говорил, что «любой еврей, который голосует за Демократическую партию, демонстрирует полное отсутствие знаний или огромное отсутствие лояльности».

«Высказывания вызвали бурю негодования и критику Трампа среди многих членов еврейской общины США», — резюмируется в статье.

Как сообщал Курсор, бывший президент США Дональд Трамп предложил Иордании полный контроль над Иудеей и Самарией в 2018 году.

Курсор также сообщал, что американский чиновник заявил, что Трамп чуть не отказался от переноса посольства в Иерусалим из-за Нетаниягу.