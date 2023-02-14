«Доплата за километр»: в Генштабе ВСУ рассказали, какие «плюшки» рф обещает оккупантам

Сообщается, что россия обещает своим солдатам ежедневное денежное довольствие в качестве мотивации к бою, заявили украинские военные.
Генштаб ВСУ заявил на утреннем брифинге: «В целях мотивации личного состава к наступлению в частях противника распространяется пропаганда о суточных денежных довольствиях за участие в штурмовых операциях. Кроме того, объявлена доплата каждому оккупанту за километр продвижения по украинской земле».
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Напомним, что в Минобороны Великобритании рассказали об успехах «вагнеровцев» вокруг Бахмута.
* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы.