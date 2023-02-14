Новое российское наступление: глава НАТО выступил с заявлением

В Украине началось новое крупное наступление россии*, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Выступая перед сегодняшней встречей министров обороны НАТО в Брюсселе, Столтенберг сказал, что россия «отправляет больше войск, больше оружия, больше возможностей».

«Я думаю, что реальность такова, что мы уже видим начало, потому что мы видим, какой стала россия сейчас и что делает сейчас президент путин. Он направляет еще тысячи и тысячи солдат, неся большие потери, но оказывая давление на украинцев. И то, чего россии не хватает в качестве, они пытаются компенсировать количеством, а это означает, что руководство, логистика, оборудование, подготовка не на том же уровне, что и украинские силы, но у россии больше людей».

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Напомним, что в Минобороны Великобритании рассказали об успехах «вагнеровцев» вокруг Бахмута.

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