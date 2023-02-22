«В срочном порядке призываю»: Боррель обратился к министрам обороны стран-членов ЕС касаемо войны в Украине

Верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель призвал страны-члены ускорить доставку боеприпасов из своих запасов в Украину «в срочном порядке».

Жозеп Боррелл сказал, что ЕС «рассматривает вопрос о совместных закупках» боеприпасов и и думает над тем, «как нарастить производственные мощности европейской оборонной промышленности».

В письме министрам обороны ЕС, с которым ознакомилась Guardian, он пообещал, что Еврокомиссия намерена возместить государствам-членам стоимость боеприпасов, отправленных в Украину, и осуществить совместные закупки через Европейский фонд мира, военный фонд ЕС.

EPF выделил 3,6 млрд евро на оплату военной техники для Украины за последние двенадцать месяцев.

Боррель написал: «В срочном порядке призываю всех вас ускорить доставку боеприпасов, которые вы могли бы предоставить из своих запасов… На карту поставлено будущее Украины».

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