«Доверия нет»: Зеленский рассказал, хочет ли встретиться с путиным

С начала полномасштабного вторжения россии в Украину, многие говорили о том, что для решения территориальных споров и окончания войны необходимы переговоры.

Однако с каждым днем ситуация ухудшалась, пока президент Украины Владимир Зеленский не принял решение идти до конца — до победного конца над агрессией российской федерации*. Однако журналисты и мировые политики продолжают задавать вопрос украинскому президенту касательно возможности начала переговоров с российским президентов владимиром путиным. На что украинский лидер Владимир Зеленский продолжает отмечать, что ему не приходит в голову возможность личной встречи с владимиром путиным.

Подробней об этом президент Украины поведал в интервью CNN.

«Нет таких обстоятельств, чтобы общаться с президентом РФ, потому что он не держит своего слова. У нас нет к нему никакого доверия», — сказал Зеленский.

Заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что большая встреча с сектором обороны владимиром путиным вряд ли состоится, вызовет резонанс. В своем выступлении Зеленский уделил особое внимание тому, чтобы необходимо применить меры, чтобы россия вывела войска из Украины. Он сообщил, что Украина готова к диалогу, но только при условии, что российская федерация уважает ее суверенность и территориальную целостность.

Ранее «Курсор» информировал, что президент Украины Владимир Зеленский продлил операцию по обороне Бахмута. Во время проведения очередного заседания Ставки Верховного Главнокомандующего, президент Украины Владимир Зеленский рассмотрел доклады командующих оперативно-стратегическими группировками войск о ситуации на основных направлениях фронта, в ходе чего была обсуждена возможность продолжения оборонной операции и дальнейшего усиления позиций в Бахмуте.

Напоминаем, что президент Украины Владимир Зеленский убедил Европу о необходимости предоставления более мощного вооружения. Речь идет об истребителях, которые необходимы для удачного контрнаступления ВСУ.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!