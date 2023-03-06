Отступления не будет — Зеленский продлил операцию по обороне Бахмута

Российская армия уперлась в украинский город Бахмут, который находится в Донецкой области, и дальше не двигается никуда, потому что украинские бойцы удачно держат оборону.

Во время проведения очередного заседания Ставки Верховного Главнокомандующего, Президент Украины Владимир Зеленский рассмотрел доклады командующих оперативно-стратегическими группировками войск о ситуации на основных направлениях фронта.

Подробнее об этом сообщается на официальное интернет-представительство Президента Украины Владимира Зеленского.

Сообщается, что особенно подробно была рассмотрена ситуация в Бахмуте, где Президент задал вопрос Главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному и командующему оперативно-стратегической группировкой войск «Хортица» Александру Сырскому относительно дальнейших действий на Бахмутском направлении. Они обсудили возможности продолжения оборонной операции и дальнейшего усиления позиций в Бахмуте.

Кроме того, на заседании были рассмотрены вопросы поставки оружия и оборудования, а также их распределения по оперативным направлениям. Президент Зеленский выразил глубокую благодарность командующим и военным за их службу и подчеркнул необходимость дальнейшего развития военной мощи Украины, чтобы обеспечить безопасность нашей страны и ее граждан.

Ранее «Курсор» информировал, что президент Украины Владимир Зеленский объяснил, как после войны Украина будет сосуществовать с рф*. По его словам, безопасность стране могут обеспечить полноправное членство в ЕС и НАТО. И еще Украина должна выиграть эту войну, а также изменить парадигму, которая была долгие годы.

Напоминаем, что президент Украины Владимир Зеленский неожиданно обнял украинскую журналистку, когда проводил совместную конференцию с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком.

Отметим также, что Украина выполнила все рекомендации для вступления в ЕС. Премьер-министр отметил, что это важное достижение, которое подтверждает целеустремленность Украины в продвижении по пути вступления в Евросоюз.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!