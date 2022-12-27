Два несчастных случая в одном отеле: загадочные смерти российских чиновников продолжаются

Российский олигарх был найден мертвым в индийском отеле через несколько дней после загадочной смерти своего друга, также бизнесмена из рф.

Российскую политическую и бизнес элиту настигла непонятная волна трагических смертей.

Член правящей партии рф* «единая россия», мультимиллионер Павел Антов, неожиданно погиб в Индии, выпав из окна третьего этажа роскошного отеля. По информации российских СМИ, он праздновал свой день рождения, но с ним случился несчастный случай.

Антову исполнилось 66 лет, в честь этого события он отправился в Индию, но был найден весь в крови возле отеля Sai International в восточном индийском городе Раягада.

Сотрудник полиции сообщил, что расследуемое подозрение было связано с самоубийством, после того, как они получили информацию о том, что Антов находится в депрессии после смерти его друга Владимира Биднова в том же отеле. Бизнесмен Биднов был найден в четверг без сознания в своей комнате в окружении пустых винных бутылок.

Ранее Курсор писал, что путин рассказал, сколько россиян готовы «все положить в интересах родины». По словам российского президента, его не удивляет то, что некоторые люди ведут себя «не так, как истинные патриоты».

Также Курсор информировал о том, что президент Украины Владимир Зеленский считает, что война россии против Украины подойдет к концу в случае смерти путина, потому что политические институции внутри рф прекратят свою работу.

Ранее стало известно, что российская армия потеряла рекордное число солдат в Украине.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!