Несовершеннолетний житель Акко задержан по подозрению в нанесении ножевых ранений жителю Иерусалима

Полиция арестовала 17-летнего юношу из Акко по подозрению в нанесении ножевых ранений 15-летнему жителю Иерусалима.

Об этом сообщает INN.

Правоохранители выяснили, что потерпевший прибыл в Акко с друзьями, и во время ссоры, которая завязалась между ним и подозреваемым, подозреваемый вытащил нож и ударил им потерпевшего в спину. В результате этого потерпевший получил ранения средней степени тяжести и был направлен на лечение в медицинский центр Галилеи в Нагарии.

Вызванные на место происшествия полицейские участка Акко задержали подозреваемого в совершении преступления, 17-летнего несовершеннолетнего жителя Акко, для допроса в отделении полиции города и изъяли нож, которым было совершено нанесение ножевых ранений.

В конце недели полиция потребовала продлить срок содержания под стражей подозреваемого в магистратском суде Хайфы, который распорядился об освобождении подозреваемого на ограничительных условиях. Завтра, 7 ноября, состоится рассмотрение поданной апелляции.

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