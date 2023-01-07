Джекпот Mega Millions вырос до 1,1 миллиарда долларов из-за отсутствия победителя

В США состоялся розыгрыш Mega Millions, в рамках которого не был определен победитель. Никто не угадал все шесть номеров и не выиграл джекпот в размере 940 миллионов долларов, в результате чего лотерейный приз увеличился до 1,1 миллиарда долларов перед следующим розыгрышем во вторник вечером.

Об этом сообщает AP News.

Эта премия стала третьей по величине в истории США. В конце пятницы были разыграны следующие числа: 3, 20, 46, 59, 63 и золотой Mega Ball 13.

Было 24 розыгрыша без победителя джекпота, который длился более двух месяцев. Безвыигрышная серия во многом связана с высокими коэффициентами игры, равными 1 из 302,6 миллиона.

Новый предполагаемый приз в размере 1,1 миллиарда долларов предназначен для победителя, который выбирает ежегодную выплату в течение 29 лет. Обладатели главного приза обычно выбирают денежный вариант, который для розыгрыша во вторник вечером будет оцениваться в 568,7 миллиона долларов.

«Мега Миллионы только что снова достигли отметки в 1 миллиард долларов. Особенно приятно видеть, как джекпот растет во время праздников и в новом году», — заявил Пэт Макдональд, директор лотереи штата Огайо и ведущий директор консорциума Mega Millions, в своем заявлении в начале субботы. «По мере того, как джекпот растет, мы призываем наших игроков не выходить за рамки своего бюджета на развлечения и наслаждаться этим джекпотом вместе с нами».

Единственными джекпотами Mega Millions, превышающими предполагаемую возможность в 1,1 миллиарда долларов во вторник, были 1,53 миллиарда долларов, выигранные в Южной Каролине в 2018 году, и выигрышный билет на 1,33 миллиарда долларов в Иллинойсе в июле, говорится в заявлении Mega Millions.

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