Джо Байдену удалили раковое новообразование — СМИ

Американскому лидеру 80 лет, но президент выглядит весьма неплохо. Однако недавно, по признанию врачей из Белого дома, Джо Байдену удалили раковую опухоль.

Белый дом подтвердил, что у президента США Джо Байдена была обнаружена базалиома, распространенная форма рака кожи. Однако после проведенной биопсии раковые ткани были успешно удалены, и состояние президента стабильно.

Подробнее об этом информирует Telegram-канал «Украина Сейчас: новости, война, россия*».

Согласно заявлению врача Белого дома, Байден будет продолжать регулярный дерматологический надзор, но он больше не нуждается в лечении в месте биопсии, которое полностью зажило. Врачи отметили, что базалиома является одной из самых распространенных форм рака кожи и, если не лечится своевременно, может вызвать осложнения. Однако Байден, который регулярно проходит медицинские обследования, был быстро обнаружен и успешно вылечен.

Важно отметить, что ранее сообщалось, что Джилл Байден, по сообщению американских СМИ, перенесла операцию по удалению злокачественных опухолей на коже. Врач Белого дома Кевин О`Коннор составил документ, согласно которому супруге президента США Джо Байдена была проведена сложная операция по удалению опухоли над обоими глазами. Сообщается, что речь идет о базальноклеточной карциноме — это самая распространенная форма рака кожи.

Ранее «Курсор» информировал, что президент США Джо Байден и канцлер Германии Олаф Шольц договорились во время встречи в Вашингтоне в пятницу, что Запад должен продолжать работать «в ногу», чтобы поддержать Украину в условиях ее войны с рф.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!