Встреча Байдена и Шольца: озвучены важные заявления

Президент США Джо Байден и канцлер Германии Олаф Шольц договорились во время встречи в Вашингтоне в пятницу, что Запад должен продолжать работать «в ногу», чтобы поддержать Украину в условиях ее войны с рф*.

«Это очень, очень важный год из-за опасной угрозы миру, исходящей от рф, вторгшейся в Украину», — заявил Шольц. «Действительно важно, что мы действовали вместе, что мы организовались синхронно и сделали возможным оказание необходимой поддержки Украине в течение всего этого времени», — добавил он.

Между тем, Байден подчеркнул, что США и их союзники работают «в ногу со временем, чтобы предоставить критически важную помощь Украине в области безопасности», и похвалил Шольца за помощь, которую Германия оказала Украине. «Вы выступили, чтобы оказать критически важную военную поддержку. И я бы сказал, что помимо военной поддержки, моральная поддержка, которую вы оказали украинцам, была глубокой. Глубокой», — сказал президент США Шольцу.

Отметим также, что сегодня генеральный прокурор США Меррик Гарланд совершил необъявленную поездку в украинский город Львов. Об этом сообщили в пятницу несколько американских СМИ со ссылкой на представителя Министерства юстиции.

Чиновник пояснил, что из соображений безопасности никаких объявлений о визите ранее не делалось. Далее он сказал, что генеральный прокурор Украины пригласил Гарланда посетить Львов, где генеральный прокурор также встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским на «конференции United for Justice».

По словам чиновника, Гарланд принял участие в нескольких встречах, подтвердив, что Вашингтон полон решимости «привлечь рф к ответственности за преступления, совершенные в ходе ее несправедливого и неспровоцированного вторжения против ее суверенного соседа».

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* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы.