Джокович сыграет на Открытом чемпионате Австралии по теннису несмотря на неоформленный статус разрешения

Новак Джокович предположительно сыграет с другим сербом Миомиром Кецмановичем на Открытом чемпионате Австралии по теннису, несмотря на то, что решение о том, разрешено ли ему участвовать в соревнованиях, еще не принято.

Новак Джокович предположительно сыграет с другим сербом Миомиром Кецмановичем на отборочном этапе Открытого чемпионата Австралии по теннису, несмотря на то, что еще не было принято окончательное решение — разрешено ли ему участвовать в соревнованиях.

Виза известного спортсмена (номер один в мужском теннисе) была аннулирована по прибытии в Мельбурн на прошлой неделе, когда его освобождение от вакцинации против COVID-19 было поставлено под сомнение.

Но он выиграл судебную апелляцию на отмену, позволившую ему остаться в стране.

Австралийское правительство все еще рассматривает вопрос о том, может ли он остаться — решение, которое полностью находится на усмотрении министра иммиграции Австралии Алекса Хоука.

Несмотря на это, Открытый чемпионат Австралии, который начинается в понедельник (17 января), продолжает включать его в состав участников.

Напомним, ранее Курсор писал о том, что популярный теннисист не сможет принять участие в Открытом чемпионате Австралии без прививки от COVID-19.

Известного сербского теннисиста не пустили на спортивное мероприятие, несмотря на предварительные договоренности.

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