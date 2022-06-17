Джонсон снова посетил Киев и пообещал обучить тысячи украинских солдат

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон вернулся в Киев со вторым визитом, заявил президент Владимир Зеленский и поприветствовал «решительную» поддержку Украины со стороны Великобритании.
«Многие дни этой войны доказали, что Великобритания поддерживает Украину твердо и решительно. Рад снова видеть в Киеве большого друга нашей страны Бориса Джонсона», — написал он в Telegram, опубликовав видеозапись приветствия британского лидера в президентском дворце.
«Г-н. Президент, Владимир, хорошо снова быть в Киеве», — написал Джонсон в своем официальном Twitter-аккаунте.
«Мы с вами, чтобы дать вам стратегическую выносливость, которая вам понадобится», — сказал премьер-министр. Хотя он не стал подробно рассказывать о помощи, он отметил, что Британия возглавит программу, которая позволит обучать до 10 000 украинских солдат каждые 120 дней в неустановленном месте за пределами страны.
По словам Джонсона, британская учебная программа может «изменить ход этой войны». Украина несет тяжелые потери в битве за восточный промышленный центр страны.
«Я полностью понимаю, почему вы и ваш народ не можете пойти на компромисс с путиным*. Я должен вам сказать, что есть все доказательства того, что путинские войска несут тяжелые потери, — сказал он. — Их расходы на боеприпасы, снаряды и другое вооружение колоссальны».
Он сказал, что через два месяца после его последнего визита «украинская выдержка, решимость и стойкость сильны как никогда, и я знаю, что нерушимая решимость надолго переживет тщеславные амбиции президента путина».
Джонсон заявил, что его правительство будет работать над усилением санкций против россии. Он похвалил стойкость украинцев и то, как «на улицы» Киева «возвращается жизнь», но отметил, что в Украине «продолжается варварский штурм. Города и деревни превращаются в руины».
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