Озвучены новые детали поездки Джо Байдена на Ближний Восток

Байден заявил, что не встретится с наследным принцем Саудовской Аравии во время поездки на Ближний Восток. Ранее план президента США по переговорам с наследным принцем был негативно воспринят правозащитниками.

Президент США Джо Байден заявил в пятницу, что он не собирается проводить двустороннюю встречу с фактическим лидером Саудовской Аравии Мохаммедом бен Салманом во время своей поездки в регион в следующем месяце.

Он отметил, что он встретит наследного принца Саудовской Аравии только в рамках более широкой «международной встречи».

«Я не собираюсь встречаться с МБС. Я собираюсь на международную встречу, и он будет ее частью», — сказал Байден журналистам в пятницу, когда его спросили, как во время своей поездки в Саудовскую Аравию он будет решать вопрос убийства журналиста Джамаля Хашогги.

План Байдена по переговорам с наследным принцем — часть его первой поездки в регион в качестве президента — был воспринят правозащитниками как противоречащий его обещанию поставить права человека в центр внешней политики США.

Ранее редакция нашего сайта сообщала, что Байден заявил, что путин не остановится на Украине, Европе грозит хаос.

Еще редакция нашего портала писала, что путин провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. После разговора путин сообщил, что достигнута договоренность о расширении сотрудничества в сферах энергетики, экономики и промышленности из-за западных санкций.