Египет требует вернуть Розеттский камень

После 200 лет пребывания в Великобритании Египет официально призвал вернуть Розеттский камень.

Выдающиеся египетские археологи возобновили призыв к возвращению Розеттского камня из Британского музея в Египет через 200 лет после того, как расшифровка плиты открыла секреты иероглифического письма и ознаменовала рождение египтологии.

Онлайн-кампания археологов на данный момент собрала 2 500 подписей и направлена ​​на то, чтобы «рассказать египтянам, что у них отняли», сказала Моника Ханна, исполняющая обязанности декана Археологического колледжа в египетском городе Асуан.

Розеттский камень датируется 196 г. до н.э. и был обнаружен армией Наполеона в северном Египте в 1799 г. Он стал британской собственностью после поражения Наполеона по условиям Александрийского договора 1801 г. вместе с другими древностями, найденными французами, и был отправлен в Великобританию. С 1802 года он находится в Британском музее.

Имея надписи одного и того же текста на иероглифах, демотическом и древнегреческом языках, он использовался французом Жаном-Франсуа Шампольоном для расшифровки иероглифов с 1822 года, открывая понимание древнеегипетского языка и культуры.

Египетские археологи ранее призывали к его возвращению, но надеются, что растущие попытки западных музеев вернуть артефакты, вывезенные из стран, находящихся под колониальным господством, помогут их делу.

«Я уверена, что все эти объекты в конечном итоге будут возвращены, потому что этический кодекс музеев меняется, это просто вопрос времени. Камень — символ культурного насилия, камень — символ культурного империализма. Итак, возвращение камня — это символ перемен: мы больше не живем в 19 веке, а работаем с этическим кодексом 21 века», — сказала Ханна.

Представитель Британского музея заявил, что официального запроса от египетского правительства о возвращении Розеттского камня не поступало. В заявлении, отправленном по электронной почте, представитель отметил, что было обнаружено 28 стел, на которых выгравирован тот же указ, написанный египетскими священниками, начиная с Розеттского камня в 1799 году, и что 21 стела остается в Египте.

13 октября музей открывает выставку под названием «Иероглифы: открывая древний Египет», которая проливает свет на роль Розеттского камня.

«Британский музей очень ценит позитивное сотрудничество с коллегами по всему Египту», — говорится в заявлении.

Египет говорит, что возвращение артефактов помогает стимулировать его туристический сектор, который является важным источником долларов для его экономики, переживающей трудности. В ближайшие несколько месяцев он должен открыть большой новый музей рядом с пирамидами Гизы, чтобы продемонстрировать свои самые известные древнеегипетские коллекции.

«Египетские древности являются одним из самых важных туристических активов Египта, что отличает его от туристических направлений во всем мире», — заявил на прошлой неделе министр туризма Ахмед Исса на мероприятии, посвященном 200-летию египтологии.

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