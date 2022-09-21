Египетский археолог, возможно, нашел гробницу легендарной царицы Нефертити

Нефертити была одной из самых известных женщин Древнего Египта наряду с Клеопатрой, Хатшепсут и Нефертари. Некоторые говорят, что она даже правила как фараон. Но ее мумию и могилу так и не нашли.

По словам египтолога и археолога Захи Хавасса, давно потерянная мумия легендарной царицы Древнего Египта Нефертити, возможно, наконец была обнаружена спустя тысячи лет.

Как широко сообщалось как в египетских СМИ, так и в других странах, Хавасс, бывший египетский министр древностей, в настоящее время готовит выставку, посвященную женщинам Древнего Египта, под названием «Дочери Нила». В рамках этого он утверждает, что уверен в местонахождении останков знаменитой египетской царицы.

Нефертити жила в Древнем Египте в период великого богатства и процветания Нового царства, возможно, в золотой век древнего Египта, как часть 18-й династии в 1300-х годах до нашей эры.

Она была замужем за фараоном Эхнатоном, которого некоторые считают фараоном Исхода, и известно, что они вдвоем возглавили религиозную революцию, изменив религию Египта на монотеизм, поклоняясь солнечному диску Атону. Однако это изменилось после смерти Эхнатона.

Впоследствии многие предполагают, что Нефертити на самом деле правила Египтом как фараон под именем Нефернефруатон до прихода к власти фараона Тутанхамона, также известного как Тутанхамон, хотя историки продолжают спорить об этом. Со своей стороны, Хавасс говорит, что она правила как минимум три года под именем Сменхкаре. Несмотря на это, она является одной из самых известных женских фигур в Древнем Египте, наряду с Нефертари, Клеопатрой и Хатшепсут.

По словам Хавасса, мумия Нефертити, вероятно, находится среди тел в массивном древнеегипетском комплексе гробниц, известном как Долина Царей. В частности, Хавасс сообщил испанскому изданию The Independent, что там находятся две неопознанные мумии, которые в настоящее время обозначены как KV21A и KV21B. Он уверен, что эти двое — Нефертити и ее дочь Анхесенамун.

«В октябре мы сможем объявить об обнаружении мумии Анхесенамун, жены Тутанхамона, и ее матери Нефертити», — сказал Хавасс.

Если это правда, то это раскроет давнюю загадку того, что случилось с останками Нефертити.

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