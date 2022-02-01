Ученые подсчитали количество неоткрытых видов деревьев

Ученые подсчитали, что в мире растет около 73 тысяч 300 видов деревьев. Это на 14 процентов больше, чем ранее предполагалось ранее. При этом 9 200 видов только предстоит открыть.

Ученые из Миннесотского университета исследовали более 100 тысяч лесных участков по всему миру для того, чтобы прийти к вышеупомянутым цифрам.

Об этом сообщает ВВС.

Для того, чтобы все просчитать, эксперты использовали новые статистические методы. Они помогли им просчитать вероятное количество видов деревьев, которые пока неизвестны науке.

Как рассказал ведущий автор исследования доктор Питер Райх, с помощью новых результатов получится в полной мере оценить уязвимость биологического разнообразия лесов.

В самой большой опасности находятся тропики и субтропики Южной Америки, Африки, Азии и Океании. Именно там, согласно математическим расчетам, растет большинство еще неоткрытых видов деревьев.

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