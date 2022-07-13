Экономика россии еще не рухнула, но это неизбежно — эксперты

«Санкции работают и будут работать, но, конечно, все зависит от времени. Тяжелая промышленность россии практически ликвидирована. У них еще есть некоторые резервы, но из-за невозможности обеспечить новую поставку подшипников они [россияне] не смогут ремонтировать свои танки или производить новые», — сказал Леонид Власюк, российский политтехнолог и бывший аналитик правящей партии «Единая Россия», а сейчас политический иммигрант в Израиле.

«То же самое касается авиационной промышленности и автомобилей. Сегодня они ремонтируют самолеты, используя запчасти с других самолетов. В какой-то момент у них закончится и этот вариант. Но, конечно, это произойдет не скоро. Россия слишком долго наслаждалась высокими ценами на нефть и газ, а теперь они живут за счет этого предложения», — говорит Власюк, уехавший из России в Израиль в 2021 году.

Буквально несколько дней назад ПАО Сбербанк, крупнейший банк в России, заявил, что начал удалять металлические чипы с неактивированных банковских карт, чтобы восполнить дефицит, вызванный западными санкциями. Также невозможно отремонтировать или установить банкоматы, поскольку до сих пор в рф использовались только банкоматы американского производства. Несколько недель назад государственные российские СМИ сообщили, что крупные местные банки начнут закупать отечественные банкоматы на базе процессоров «Эльбрус» российского производства. Эксперты предупреждают, что эти устройства не проверялись на наличие уязвимостей и могут представлять опасность. Поездка на автомобилях российского производства может представлять еще большую угрозу для людей, поскольку правительство смягчило стандарты безопасности и выбросов, чтобы стимулировать производство и удовлетворить спрос на новые автомобили.

Тем не менее, поскольку цены на основные продукты питания и лекарства продолжают расти, а рабочие теряют работу, пока нет никаких признаков народных волнений или общественного недовольства войной владимира путина против Украины, которая привела к жестким западным санкциям.

Аббас Галлямов, политический аналитик и бывший спичрайтер путина, считает, что западные санкции эффективны, но предостерегает от нереалистичных ожиданий.

«Я не знаю, ожидал ли кто-нибудь из [западных лидеров], которые ввели санкции, их немедленного действия. Это долгосрочная история, и в конечном итоге она будет действовать против российских властей. Даже если российская экономика упадет не на 10%, как некоторые ожидали, а на 3%, это очень важное событие, которое скажется на уровне жизни. Резкий рост стоимости основных продуктов питания и лекарств усугубит высокий уровень бедности в рф. Все эти факторы приведут к недовольству властей», — сказал он.

«кремль очень старается заставить россиян поверить, что Запад является причиной их страданий, но даже в отдаленных деревнях и городах люди понимают, что если их еда становится слишком дорогой, это не вина Джо Байдена», — сказал Галлямов.

Он отмечает, что, согласно последним опросам, проведенным Левада-центром, доверие к путину снижается. В частности, с мая по июнь этот показатель упал с 43% до 35% Пока неясно, когда это падение доверия приведет к общественным волнениям и политической нестабильности. Это не первый случай, когда рф переживает значительный экономический шок, и сегодня ее ВВП сократился всего на 4,5%, подобно тому, что произошло после войны в Грузии в 2008 году.

По мнению экспертов, главное отличие сегодняшнего дня от предыдущих экономических кризисов и дефолтов, которые рф пережила с 1991 года, заключается в том, что теперь искупления не предвидится и ситуация для кремля будет только ухудшаться .

«Армия рф потеряла все свои новые танки. Они присылают машины, которые в последний раз эксплуатировались в 60-е годы, а украинцы получают какое-то новейшее современное оружие», — говорит Власюк.

«У русских есть преимущество перед украинцами в живой силе — обычно это 30-40 российских солдат против одного украинца. Но украинцы, истекая кровью, мужественно сражаются и планируют отбить Херсонщину, чтобы восстановить контроль над поставками пшеницы», — добавил он.

«Со временем давление на рф будет расти, так как будет невозможно производить новое оружие или ремонтировать старое. Так что военная машина обязательно пострадает, как и другие сферы», — предсказал Власюк.

Сегодня российская экономика может показаться устойчивой к западным санкциям, когда у нее все еще есть финансовые резервы, а Запад все еще зависит от российского экспорта нефти и газа. Тем не менее, эксперты ожидают, что если санкции сохранятся, а давление не ослабнет, это приведет к огромному ущербу для российской экономики и, в конечном итоге, для российской военной машины, которая сейчас бомбит мирное население и стирает с лица земли целые села и города на Украине.

Ранее Курсор писал о дефолте россии: пропущена выплата по евробондам. Рейтинговое агентство Moody’s заявило о дефолте рф, потому что инвесторы не получили выплаты по двум выпускам еврооблигации, общая сумма которых составляет 100 млн долларов.

Агентство Bloomberg сообщило, что Россия впервые за столетие объявила дефолт по своему суверенному долгу в иностранной валюте. Льготный период для пропущенных платежей рф* по облигациям на сумму около 100 млн долларов, которые были заблокированы из-за санкций, истек в ночь на 27 июня.

Также в кремле прокомментировали дефолт российской федерации. Власти продолжают отрицать сообщения о наступившем дефолте россии.

Наша редакция сообщала, что россия объявила дефолт по внешнему долгу. В сети появилась информация, согласно которой россия объявила дефолт из-за того, что не смогла осуществить выплату держателям облигаций в рублях. Стоит отметить, что официального подтверждения этому пока что нет.

Напомним, что дефолт россии неизбежен. Некоторые аналитики сомневаются, что глубокая финансовая и политическая изоляция режима путина позволит россии долгое время избегать дефолта.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!