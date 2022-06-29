Экс-командующий армией США в Европе доступно объяснил, почему Украине не передают Patriot или Iron Dome

Дискуссия в соцсоцсетях, почему Украине передают NASAMS, а не Patriot или Iron Dome, заставила экс-командующего армией США в Европе дать подробное разъяснение.

После ударов рф* по торговому центру в Кременчуге в США поднялась дискуссия, почему Украине направляется именно зенитный ракетный комплекс NASAMS, а не, например, MIM-104 Patriot или израильский Iron Dome, две батареи которого есть непосредственно в США.

В частности, американско-норвежский комплекс NASAMS имеет значительно меньшую дальность, чем Patriot, кроме того, это не специализированный комплекс противоракетной обороны, как Iron Dome. Эта дискуссия, по всей видимости, обусловила экс-командующего армией США в Европе, генерал-лейтенанта в отставке Марка Хертлинга (Mark Hertling) доступно объяснить причину выбора именно NASAMS.

Defense Express привел объяснения от американского генерала, который активно поддерживает Украину.

«Не ошибайтесь, удар рф по кременчугскому торговому центру был одновременно варварским и преступным, поскольку это был не военный объект, а удар по гражданскому населению. Но призывающие к передаче Patriot или Iron Dome не понимают, как эти системы работают. Вот краткое объяснение.

Обе эти системы относятся к противовоздушной обороне большой дальности [ориг. — long range air defense], но они обеспечивают точечную оборону, а не защиту определенной области [ориг. — area defence].

Что это значит? Эти дорогостоящие системы состоят из четырех больших системных компонентов. Они идентифицируют и перехватывают приближающиеся к конкретной цели самолеты или ракеты. Иными словами, командир размещает эти системы вокруг того, что хочет защитить: города, конкретного важного объекта, соединение войск.

Эти системы не выстраиваются по границе для обеспечения защитного барьера. Это потому, что эти системы отслеживают вражеские ракеты, определяют, где они могут поразить, а затем принимают решение либо уничтожить вражескую ракету, либо, если она атакует безлюдный или пустой объект — позволить ей упасть туда, куда она направляется. Эти системы не перехватывают каждую запущенную противником ракету.

Patriot, количество которых чрезвычайно ограничено из-за их дороговизны и сложности, размещаются в портах, городах или для защиты местоположений войск. В Израиле Iron Dome в основном расположен вблизи крупных населённых пунктов, таких как Тель-Авив.

РФ атакует города. Многие такие, как Кременчуг, являются ячейками гражданского населения. Нападение там было таким варварским, потому что оно было неожиданным. Чтобы «прикрыть» все места, по которым рф наносит ракетные удары в Украине, скорее всего, потребуется больше Patriot и Iron Dome, чем их есть в мире.

NASAMS – система средней и большой дальности (ориг. – mid to high range missile). Это то, что поставляется, в первую очередь потому, что она проще в использовании, менее сложна в оборудовании и способна сбивать некоторые (не все) приближающиеся ракеты.

Он невелик и может попасть в Украину с меньшими затратами на подготовку и трудностями. Мой совет: будьте осторожны с теми, кто предлагает поставки Patriot и Iron Dome в Украину, потому что это системы точечной защиты (ориг. — point-defence), дорогие, сложные в развертывании и очень большие. Другими словами, те, кто рекомендует эти системы, ничего о них не знают.»

Со стороны Defense Express отметим, что уже появилась информация, что о передаче NASAMS ВСУ будет официально объявлено в ближайшее время.

Также Курсор сообщал, что Эрдоган встретится с Байденом и обсудит войну россии с Украиной.