В рф «анонсировали» применение химоружия в Одесской области

В минобороны рф* заявили, что Украина якобы готовит провокацию, чтобы обвинить российских военных в применении химоружия против гражданских.

В ведомстве отметили, что Украина готовит провокацию в Одесской области — якобы проводится подготовка к химической атаке. Об этом сообщило Минобороны рф.

В россии считают, что основная цель украинской провокации — обвинить российские вооруженные силы в применении химического оружия против мирного населения. В ведомстве добавили, что для реализации этого плана сотрудники СБУ посетили санаторий Министерства здравоохранения Украины Приморский, который расположен в Одесской области.

В частности, сотрудники СБУ обсудили с руководством санатория ряд вопросов касательно приема, размещения и оказания медпомощи после применения химоружия.

Вчера сообщалось, что в россии готовят удар по одной из украинских ТЭС. Министерство обороны россии заявило, что на территории Криворожской ТЭС находятся украинские военные, которые готовят провокацию.

Ранее Курсор писал, что эксперт заявил, что россия решится на новые чудовищные теракты в Украине после саммита НАТО. По словам эксперта, война в Украине с россией не закончится, пока украинское государство и западные страны не разрушат российскую систему власти.

Также наш сайт информировал, что в россии озвучили условие начала третьей мировой войны. В россии снова грозят третьей мировой войной из-за того, что Украина может официально вступить в Североатлантический Альянс.

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