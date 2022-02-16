Экс-сенатор Дэвид Пердью сравнил ограничения в соцсетях с нацистским режимом

Дэвид Пердью, ныне кандидат в губернаторы Джорджии, в прошлом году уступил свое место еврейскому демократу Джону Оссоффу; во время этой кампании его обвинили в размещении антисемитской рекламы.

Дэвид Пердью, сенатор США на один срок, которого год назад вытеснил еврейский демократ, теперь баллотируется на пост губернатора своего штата в качестве кандидата, поддерживаемого Трампом, и, как и другие в этом лагере, он начал сравнивать аспекты современной жизни с жизнью под властью нацистов.

Об этом пишет The Times Of Israel.

Пердью осудил удаление бывшего президента США Дональда Трампа из Twitter в январе 2021 года. Тогда Twitter объяснил свое решение, сославшись на подстрекательство Трампа к насилию, что закончилось восстанием в Капитолии США 6 января 2021 года.

Пердью, выступая в любимом Трампом консервативном онлайн-ток-шоу «Diamond and Silk», сравнил отставку Трампа с некоторыми из самых репрессивных режимов в истории. «Когда отдельные граждане теряют право на свободу слова, мы превращаемся в Германию 1933 года или в Россию в 1919 года, в Кубу 1959 года или в Венесуэлу сегодня», — сказал он.

Еврейские группы неоднократно просили многих, в том числе группу правых республиканцев, прекратить сравнивать текущие события с эпохой Холокоста. (В 2020 году, когда Трамп баллотировался на переизбрание, некоторые также проводили сравнения между его президентством и подъемом фашизма в Германии 1930-х годов.) Единственный еврейский законодатель штата в Джорджии, демократ Майк Виленски, сказал Atlanta Journal-Constitution, что Пердью больше не знает границ.

«Дэвиду Пердью должно быть стыдно за свои комментарии — он должен немедленно отказаться от них и извиниться не только перед еврейской общиной Джорджии, но и перед всей еврейской общиной», — сказал Виленски.

Раввин Ларри Серновиц, возглавляющий реформистскую синагогу в Мариетте, пригороде Атланты, также осудил это сравнение, написав в Twitter: «Я рад возможности обсудить с вами Холокост. Ваша аналогия неуместна, и использование Холокоста в качестве политического инструмента унижает 6 миллионов невинных евреев, которые были убиты. Давайте поговорим».

Как ранее писал Курсор, родной город Байдена разрисовали свастиками.

Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.