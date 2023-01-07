Китай заблокировал аккаунты критиков политики против COVID-19 в соцсетях

Коммунистическая партия не допускает прямой критики и строго ограничивает свободу слова даже на фоне всплеска новых случаев заболеваний.

Китай приостановил или закрыл учетные записи в соцсетях более 1000 критиков политики правительства в отношении вспышки COVID-19.

Об этом сообщает AP News.

Популярная платформа социальных сетей Sina Weibo заявила, что она устранила 12 854 нарушения, включая нападения на экспертов, ученых и медицинских работников, и временно или навсегда заблокировала 1120 учетных записей.

Правящая Коммунистическая партия в значительной степени полагалась на медицинское сообщество, чтобы оправдать свои жесткие блокировки, карантинные меры и массовые тестирования. Решение об отказе от этой политики привело к всплеску новых случаев, но партия все равно не допускает прямой критики и строго ограничивает свободу слова.

В Sina Weibo заявили, что продолжат «расширять расследование и очистку от всех видов незаконного контента, а также создавать гармоничную и дружелюбную среду сообщества для большинства пользователей».

Критика в основном была сосредоточена на бессрочных ограничениях на поездки, из-за которых люди неделями оставались в своих домах, иногда без надлежащего питания или медицинской помощи. Гнев также был выражен требованием о том, чтобы любой, у кого потенциально был положительный результат теста или был в контакте с таким человеком, помещался для наблюдения в полевой госпиталь, где обычно упоминались переполненность, плохое питание и гигиена.

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