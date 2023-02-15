Эксперт заявил, что россия готовит провокации в странах Европы

По словам военного эксперта, власти россии* подготовили диверсионные группы, которые могут совершить провокации в европейских странах.

Военный эксперт Сергей Кузан заявил, что россия намерена осуществить ряд диверсий в странах Европы, чтобы переместить внимание мирового сообщества на другие проблемы и отвлечь от войны в Украине.

Об этом эксперт заявил в интервью ТСН.

«Мы видим угрозу, которая сегодня надвигается на Молдову. У россии сейчас нет обязательного компонента, которую имела «русская весна» 2014 года в Украине, — вот этих боевиков, российских диверсантов, которые под видом мирных демонстрантов будут попадать в города и уже там силовым образом дестабилизировать ситуацию», — отметил он.

По словам Кузана, ранее секретарь СНБО Алексей Данилов сказал, что у москвы есть диверсионная группа из окружения главаря чечни рамзана кадырова, которую часто используют в качестве «спасателей». Он отметил, что такие группы будут задействованы в провокациях, чтобы дестабилизировать ситуации в других странах.

Эксперт заявил, что россии будет на руку расшатывание ситуации на Балканах. также провокации возможны в разных странах Европы,. Главная цель всех этих акций россия — отвлечь внимание от войны в Украине.

Курсор писал ранее, что у российского президента владимира путина нашли личный бронепоезд, которым он пользуется с 2021 года. Поезд главе кремля потребовался для поездок в личные резиденции.

Еще мы сообщали, что в СМИ давно распространяется информация, что президент российской федерации владимир путин серьезно болен и старается избегать массового скопления людей, поэтому на встречи вместо него выезжают двойники. Представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов рассказала, почему главу кремля «прячут» от общественности.

Напомним, что бывший офицер фсб рф и террорист игорь гиркин (стрелков) рассказал о признаке, который отличает настоящего президента россии владимира путина от его двойников. По его словам, настоящий кремлевский диктатор избегает публичности и никогда не появляется в окружении толпы – для этого у него есть двойники.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!