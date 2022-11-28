Эксперты назвали возможные причины крушений военных самолетов россии

Одни аналитики указывают на неисправности двигателей самолетов, другие возлагают вину на экономические санкции, введенные против россии*. Также тот факт, что все это происходит на фоне войны россии против Украины, может дать дополнительное представление о работе ввс россии.

Об этом сообщает The Jerusalem Post.

Известно, что четыре из разбившихся российских самолетов были истребителями, которые были задействованы для вторжения в Украину. Это более старые самолеты миг-31 и су-25, которые, как считают эксперты, будут сталкиваться с механическими проблемами из-за старения.

Одна очень примечательная авария, однако, произошла, когда истребитель-бомбардировщик су-34 врезался в российский многоквартирный дом в ейске. В результате взрыва самолета погибло 15 человек. Однако это был не старый истребитель, как су-25. Вернее, он только официально поступил на вооружение ввс россии в 2014 году.

Другие самолеты разбились, несмотря на то, что они даже не использовались вблизи Украины. Один из них, военный самолет су-30, даже врезался в дом в иркутске в сибири. Эксперты говорят, что некоторые пытались свалить вину на продолжающуюся войну в Украине, но это не объясняет крушение самолетов вдали от линии фронта.

Что касается крушения су-34 в ейске, то россия обвинила в этом разлив топлива. Другие эксперты указывали, что боеприпасы, которые были на борту самолета, могли взорваться во время полета. Еще одни эксперты заявили, что в большинстве случаев была неисправность двигателя, которая привела к возгоранию подачи топлива.

Один из таких экспертов, Андрес Гэннон из Совета по международным отношениям, сказал, что из двух вспышек света, замеченных на видеозаписи крушения, первая была вызвана воспламенением запаса топлива, а вторая — катапультированием пилотов.

Еще одну возможную причину выдвинул инженер корпорации RAND Майкл Бонерт. По его словам, крушение российских самолетов вряд ли связано с дефицитом сторонних производителей или нехваткой квалифицированных ремонтников. Скорее всего, наиболее вероятным вариантом является то, что из-за широких санкций Запада рф стало трудно достать инструменты и материалы, необходимые для обслуживания и обслуживания.

Многочисленные сообщения как Запада, так и украинской разведки говорят о том, что западные санкции резко ограничивают производственные возможности россии, сокращают поставки танков, ракет и другого оборудования.

Однако стоит отметить, что россия имеет долгую историю авиакатастроф. Как сообщало в то время издание Defense News со ссылкой на анонимный российский источник, конкретными причинами этих авиакатастроф были нехватка квалифицированных пилотов и, что более важно, чрезмерное использование старых самолетов.

Устаревшее оборудование — не единственная проблема, так как это распространено среди многих вооруженных сил, но, как отметил аналитик Teal Group Ричард Абулафия в интервью Defense News, у россии никогда не было особых преимуществ, когда дело касалось обслуживания.

По словам старшего научного сотрудника Центра стратегических и международных исследований Пола Шварца, существует «четкая связь между ускорением темпов военных операций, проводившихся за последние полтора года, и увеличением числа аварий с военными самолетами». По его словам, рф слишком много использовала свои военные самолеты за короткий промежуток времени, и это, по-видимому, способствовало авиакатастрофам.

Точные темпы использования российской авиации в настоящее время по сравнению с 2015 годом неясны, однако, учитывая продолжающийся военный конфликт из-за ее вторжения в Украину, они, вероятно, выше нормы.

Эксперты отмечают, что это тоже может сыграть роль в продолжающейся серии авиакатастроф в россии.

Ранее Курсор писал, что разведка Британии рассказала, может ли россия добиться превосходства в воздухе. В британской разведке заявили, что россия теряет в войне против Украиной свои боевые самолеты и опытных пилотов.

Стали известны подробности падения российского истребителя на жилой дом в Иркутске. В результате попадания самолета-истребителя су-30 в жилой двухэтажный дом в иркутске возник пожар.

Курсор сообщал, что в россии на жилой дом вновь упал военный самолет. Местные жители услышали сильный грохот.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!