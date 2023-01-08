Эксперты определили самый дорогой город Европы в 2022 году

В 2022 году самым дорогим европейским городом был признан Цюрих (Швейцария). При формировании рейтинга учитывались расходы на потребительские товары, в частности продукты, транспорт, рестораны и коммунальные услуги.

Об этом пишет Economist.

На втором месте оказалась Женева, хотя в 2021 году она занимала всего 7 место. Далее идет Париж, который также поднялся с 6 места. Следующие в рейтинге – Копенгаген и Осло.

Самыми дешевыми городами стали столица Узбекистана — Ташкент, на втором месте оказался казахстанский город Алматы и на третьем — Стамбул. Далее в списке идет столиц Румынии – Бухарест и столица Венгрии – Будапешт.

«Курсор» писал ранее, что крупнейшая в мире база данных о стоимости и о качестве жизни Numbeo опубликовала индекс стоимости недвижимости, который был зафиксирован на начало 2023 года. Исходя из данных, сформировался рейтинг стран с самым дорогим в мире жильем.

Еще мы писали, что каждый город по-своему уникален и прекрасен, у него есть своя история, памятные места и особая атмосфера. Но согласно исследованию Euromonitor International, лучшим городом 2022 года является Париж.

Напомним, что сейчас организовать бюджетную поездку довольно сложная задача, поскольку растущая инфляция в мире негативно отражается на многих аспектах жизни, в том числе и на туризме. Но аналитики составили рейтинг стран, в которые можно отправиться в следующем году, увидеть множество достопримечательностей и потратить минимум средств.