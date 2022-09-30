Эксперты оценили, сколько всего иранских дронов могла получить рф

Вооруженные Силы Украины продолжают изучать, как рф* использует иранские дроны на поле боя и уже имеют конкретные результаты.

Детали по поводу иранского оружия в руках российских военных в эфире «Национального телемарафона» рассказала начальница объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

Так, сейчас ПВО ВСУ сбивает ориентировочно 2/3 от всех БПЛА во время атаки, хотя, как отмечает Гуменюк, «они тяжелы для определения ПВО, они довольно низко летят «.

Что касается количества, то здесь отмечается, что, по информации из разных источников, рф имеет от 300 до 1000 таких БПЛА. В то же время военный портал Defense Express отмечает, что, скорее всего, следует брать за основу нижнюю цифру, так как пресс-секретарь ПС ВСУ Юрий Игнат отмечал ранее, что армия рф могла получить ориентировочно несколько сотен БПЛА разных типов, которые были доставлены россиянами четырьмя самолетами ИЛ-76.

Ранее Курсор сообщал о том, что Украина подписала заявку на ускоренное вступление в Североатлантический альянс. Об этом в пятницу объявил президент Украины Владимир Зеленский.

Кроме того, Курсор писал о том, что сегодня, 30 сентября, российский главарь владимир путин объявил об аннексии Запорожской, Харьковской, Донецкой и Луганской областей Украины.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!